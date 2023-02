Tim, da Kkr offerta non vincolante per l'acquisto della rete Netco

Il fondo statunitense Kkr si muove da solo e nella tarda serata di ieri ha mandato a Tim un'offerta non vincolante per l'acquisto di una partecipazione nella futura società della rete fissa Netco che avrà in pancia la società Fibercop (quella che vende agli operatori servizi di accesso alla rete, di cui Kkr è già socio) e la partecipazione in Sparkle. “L’offerta non vincolante"- si legge in una nota della società - "è riferita a una quota partecipativa da definire, fermo restando che dall’acquisto scaturirebbe la perdita dell’integrazione verticale rispetto a Tim” . Tim entra in Borsa con il botto dopo l'offerta di Kkr. A Piazza Affari il titolo guadagna il 9% a 0,28 euro.