Banca d'Italia, +380mila posti di lavoro nel 2022

Sono stati in totale 380mila i posti di lavoro creati in Italia nel corso del 2022. È quanto emerge dalla nota congiunta realizzata dal Ministero del Lavoro insieme alla Banca d'Italia e all'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro).

Il mercato del lavoro nel nostro Paese è dunque tornato a livelli migliori rispetto al 2019, vale a dire l'ultimo anno prima del biennio pandemico. Gli enti firmatari della nota sottolineano come il 2022 sia stato "ampiamente positivo", pur confermandosi un "rallentamento del mercato del lavoro a fine anno”. I dati sulla crescita occupazionale riguardano esclusivamente i posti a tempo indeterminato.

Numeri importanti, che sottolineano come la ripresa post-pandemia sia stata molto evidente nel nostro Paese. La nota sottolinea infatti come nell'ultimo biennio sia stato creato quasi un milione di nuovi posti di lavoro nell'ambito privato non agricolo. “La ripresa ha riassorbito completamente la caduta causata dall’emergenza sanitaria”, è il commento degli enti in proposito.