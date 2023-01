1/10 ©IPA/Fotogramma

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ufficialmente dato il via alla nuova pace fiscale. È infatti ormai possibile far richiesta di rottamazione delle cartelle, dal valore superiore a mille euro, datate tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Con la domanda di definizione agevolata i vantaggi sono diversi, a partire dal fatto che non si dovranno pagare le sanzioni, gli interessi e gli aggi sulle somme dovute

Rottamazione cartelle 2023: domanda, scadenze e somme da versare