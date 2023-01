1/10 ©IPA/Fotogramma

Il 2023 per le partite Iva si è aperto con qualche novità e diverse conferme per quanto riguarda il regime fiscale. La Legge di Bilancio 2023 non ha cambiato l’aliquota di prelievo applicabile a chi rientra in tassazione agevolata, che resta al 15% in generale e al 5% per le partite Iva più recenti (per i primi cinque anni dall’apertura)

