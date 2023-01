5/9 ©IPA/Fotogramma

Comparivano, infatti, anche la riduzione dell'Iva sugli alimenti per gli animali e le cure veterinarie, il rifinanziamento del fondo per la lotta al randagismo con particolare riferimento alla Sicilia e alle altre Regioni del Sud e le risorse per la transizione a un allevamento senza gabbie a misure per la tutela degli animali selvatici