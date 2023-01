Consumi, ecco cosa hanno comprato gli italiani nel 2022: la classifica

1/8 ©Ansa

Decoder per la tv, friggitrici, mobili da ufficio, filtri per l'acqua. Sono queste le cose che, rispetto all’anno precedente, gli italiani hanno comprato di più nel 2022. A dirlo è la XXIX edizione dell'Osservatorio Findomestic sui consumi di beni durevoli, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia: fotografa come gli italiani, come già accaduto nel 2020 e nel 2021 sull'onda della crisi pandemica, hanno reagito all'emergenza inflazione e al clima di incertezza investendo sulla dimensione domestica

