Ita Airways, decreto di vendita in Gazzetta ufficiale: ora le offerte

Da questo momento i soggetti interessati possono inviare la loro offerta per entrare nel capitale della compagnia aerea italiana. In pole position ci sarebbe Lufthansa, con il vettore tedesco che nei prossimi giorni potrebbe formalizzare la sua offerta

Il nuovo decreto sulla privatizzazione di Ita Airways è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da questo momento i soggetti interessati possono inviare la loro offerta per entrare nel capitale della compagnia aerea italiana. All’inizio lo si potrà fare con una quota di minoranza, per poi aumentare la propria fetta successivamente.