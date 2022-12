Ita Airways, privatizzazione compagnia aerea: ok da Corte dei Conti

Il via libera al decreto della Presidenza del Consiglio è stato dato il 23 dicembre

Ok della Corte dei Conti alla registrazione del nuovo Dpcm per la modifica della procedura di privatizzazione di Ita Airways. Il via libera al decreto della Presidenza del Consiglio è stato dato il 23 dicembre con registrazione di protocollo 1889 e ritrasmesso alla Pec della presidenza del Consiglio sempre il 23 dicembre alle 18,08 con protocollo 61453.