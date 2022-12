4/8 ©Ansa

IL RECESSO – Per questa ragione esiste il cosiddetto diritto di recesso: il diritto del consumatore di restituire il prodotto in caso di ripensamento, in modo tale da ottenere il rimborso o la sostituzione. Esercitabile entro 14 giorni, non necessita di particolari motivazioni per essere richiesto: per questo non si applica a tutti gli acquisti, ma soltanto a quelli a distanza, che vengono effettuati attraverso gli e-commerce, per telefono, per posta oppure fuori dal locale commerciale del negoziante, per esempio sulle bancarelle

I 15 migliori libri da regalare per Natale 2022