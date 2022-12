5/6 ©IPA/Fotogramma

DISOCCUPATI OVER 60 - Nel caso invece di un disoccupato over 60, che abbia esaurito anche la Naspi, il Reddito di cittadinanza resterà per tutto il 2023. In Manovra si prevede che per i non occupabili, per gli over 60 e per chi ha minori a carico, il beneficio resti per tutto l’anno