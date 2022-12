Caro energia intacca i risparmi, in 3 mesi prelevati 50 miliardi

Economia

Gas in inverno, i suggerimenti per abbattere i costi sul riscaldamento

La società Abbassalebollette Srl, specializzata nelle soluzioni per il risparmio sulle bollette di luce e gas, ha dato alcuni consigli per non consumare troppo metano, in particolare nella stagione fredda. Dalla caldaia alla temperatura ideale della casa: cosa conviene fare

Siamo ormai in pieno inverno e le bollette per il riscaldamento rappresentano per le famiglie un vero e proprio salasso con il rischio concreto di ulteriori aumenti per l’inverno 2023 / 2024. Nonostante gli interventi del Governo per contenere i costi, i consumatori stanno cercando altre soluzioni alternative che permettano di scaldare casa senza spendere troppo

Liana Enrica Sommaruga, AD di Abbassalebollette Srl, società specializzata nelle soluzioni per il risparmio sulle bollette di luce e gas sostiene che “ogni famiglia ha diritto a risparmiare sulle utenze, soprattutto oggi che esistono tante soluzioni per farlo”. L’impresa ha quindi dato una serie di consigli pratici per raggiungere l’obiettivo di risparmiare fino al 50% sulle spese per il gas metano, senza rinunciare al tepore in casa