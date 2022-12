9/10 ©Ansa

Il consiglio degli esperti di Abbassalebollette.it è, dunque, quello di agire sulla temperatura e non sull’orario di accensione. Ovvero, ridurre le ore di accensione, ma far lavorare la caldaia a pieno regime per raggiungere più in fretta la temperatura desiderata non apporta alcun beneficio. Quindi è meglio tenere l’impianto acceso per più tempo a basso regime, con una temperatura di mandata bassa, in modo da raggiungere lentamente la temperatura desiderata, anche se questa è più alta di quanto consigliato