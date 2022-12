Price cap sul gas, accordo è applicabile ma attenzione alle forniture

L'accordo sul tetto al prezzo del gas è concretamente applicabile, spiega a Sky Tg24 Business Antonio Cesarano, capo della ricerca globale di Intermonte, non è solo una regola astratta, e già sta producendo effetti al solo annuncio, col gas che al TTF di Amsterdam è sceso in area 100 euro MWH. Ma attenzione, spiega l'esperto, agli effetti dal lato dell'offerta: potrebbe produrre problemi di approvvigionamento, inducendo i venditori a ridurre o chiudere i rubinetti. Ecco perché, aggiunge Cesarano, il meccanismo non è automatico ma può essere sospeso dalla stessa Ue.

Nella puntata del 21 dicembre, spazio anche all'andamento dei mercati nel 2022 e alle previsioni per l'anno prossimo con Pietro Calì, analista di Copernico Sim.