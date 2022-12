Bonus mobili: nel 2022 termina tetto a 10mila euro, si scende a 5mila

2/11 ©IPA/Fotogramma

Le persone che ancora non hanno speso per intero il tetto massimo di spesa, cioè 10mila euro, hanno tempo fino al 31 dicembre per farlo: da gennaio, infatti, la quota di spesa che non è stata utilizzata verrà persa definitivamente. Non solo: nel 2022 si chiuderà anche la possibilità di usufruire del bonus per chi ha iniziato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal primo gennaio 2021. Per gli acquisti che verranno effettuati nel 2023, infatti, il bonus mobili dovrà essere agganciato a interventi iniziati a partire dal primo gennaio 2022

Bonus facciate, il termine ultimo per finire i lavori oscilla fra il 2024 e il 2027