Pepsi, annunciati centinaia di licenziamenti negli Usa

Licenziamenti in vista alla Pepsi. Centinaia di posti di lavoro saranno eliminati presso le sedi delle sue divisioni di snack e bevande del Nord America, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. In un documento inviato al personale, e citato dal quotidiano americano, la PepsiCo ha dichiarato ai dipendenti che i tagli hanno lo scopo di "semplificare l’organizzazione in modo da poter operare in modo più efficiente".