Electrolux, esuberi in Italia: annunciati 222 licenziamenti

Saranno 222 – e non 300 come ventilato in precedenza – gli esuberi di Electrolux in Italia. Nel dettaglio si parla di 101 impiegati e 121 operai della multinazionale svedese che produce elettrodomestici e che ha stabilimenti in tutto il Paese. In base a un incontro avuto dai vertici del gruppo con i sindacati, saranno così distribuiti: 96 a Forlì (Forlì-Cesena), 76 a Porcia (Pordenone), 13 a Cerreto d’Esi (Ancona), 2 ad Assago (Milano), 10 a Solaro (Milano) e 25 a Susegana (Treviso). L’operazione dovrebbe concludersi entro la primavera e prevede il ricorso alla Naspi incentivata.