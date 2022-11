Amazon, nessuna decisione su "aggiustamenti sul personale" in Italia

"Dato l'attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati”, fa sapere l'azienda

Non sono previsti licenziamenti Amazon nel nostro Paese. L'azienda chiarisce, infatti, che "non è stata presa alcuna decisione" e sottolinea che non ci sono dettagli che riguardano l'Italia e la posizione rispetto al tema non è cambiata. “Non abbiamo dettagli da condividere per quanto riguarda l'Italia" fanno sapere fonti di Amazon, "nell'ambito del processo di revisione annuale del nostro piano operativo, esaminiamo sempre ognuna delle nostre attività e quali modifiche riteniamo necessario apportare. Dato l'attuale contesto macroeconomico, e considerando la rapida crescita in termini di assunzioni che abbiamo vissuto per diversi anni, alcuni team necessitano di una riorganizzazione. Ciò, in alcuni casi, significa che determinati ruoli non sono purtroppo più necessari. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo lavorando per supportare tutti i dipendenti impattati.”, ha fatto sapere l'azienda.