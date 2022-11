Bonus famiglie 2023, dal congedo parentale all’assegno unico: novità

4/9 ©IPA/Fotogramma

Con la Manovra 2023 cambia in meglio l’assegno unico. La quota spettante sarà maggiorata del 50% per il primo anno di vita e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Da un importo di 100 euro si passa a 200 euro e si aggiunge a un nuovo bonus per i genitori dei gemelli, che potranno contare su 100 euro in più per i primi tre anni di vita dei bambini