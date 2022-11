4/10 ©IPA/Fotogramma

Un recente studio Istat sulla redistribuzione del reddito in Italia nel 2022 ha evidenziato come, con l'introduzione dell'assegno unico, il rischio di povertà per i minori under 14 si è ridotto di 3,8 punti percentuali mentre è sceso di 2,5 per quella da 15 a 24 anni

