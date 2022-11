7/10 ©Ansa

UNA MULTA DI CUI SI PARLA DAL 2012 - L’obbligo di accettare i pagamenti con il bancomat, quindi tracciabili, risale al decreto Crescita del governo Monti, nel 2012. Nel 2014 la soglia minima venne fissata a 30 euro e l’entrata in vigore rinviata al giugno. La legge di Stabilità per il 2016 aveva ridotto il tetto a 5 euro, introdotto eccezioni per i casi di “oggettiva impossibilità tecnica” e previsto sanzioni di 500 euro. La misura, che prevedeva anche la chiusura dell’attività per chi non fosse in regola, non venne mai varata