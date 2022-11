Ita, Antonio Turicchi verso presidenza. Lazzerini dovrebbe restare ceo

L’Assemblea della compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia voterà oggi il nuovo board proposto dal ministero dell’Economia. L’ex direttore generale di Cdp in lizza per il posto di chairman lasciato libero una settimana da Altavilla. Verso la conferma, invece, l’attuale amministratore delegato. Sullo sfondo resta il nodo della privatizzazione mentre la società si prepara anche all’incontro con i sindacati ascolta articolo Condividi

Entra nel vivo il rinnovo dei vertici di Airways dopo le dimissioni rassegnate una settimana fa, tra gli altri, dell’ormai ex presidente Alfredo Altavilla. Oggi l’Assemblea della compagnia sorta dalle ceneri di Alitalia sarà chiamata a esprimersi sulle proposte avanzate dal ministero dell’Economia per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. Secondo indiscrezioni di stampa, il nuovo chairman sarà Antonino Turicchi mentre la carica di amministratore delegato dovrebbe restare in capo a Fabio Lazzerini. Ad affiancarli in qualità di consiglieri, con buona probabilità, Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo. In programma anche un incontro con i sindacati mentre sullo sfondo resta il nodo privatizzazione.

L’identikit del nuovo presidente approfondimento Caos a Heathrow, British Airways taglia 10 mila voli nei prossimi mesi Originario di Viterbo, Turicchi ha operato come direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti dal 2002 al 2009 curandone la trasformazione in società per azioni. Attualmente è invece il numero di Fintecna, la controllata di Cdp che si occupa principalmente di gestire le partecipazioni statali in società ed enti. Il suo nome era stato proposto anche come possibile dg del Tesoro al posto di Alessandro Rivera, che invece è rimasto in carica. A Fabio Lazzerini, che dovrebbe dunque essere confermato ad della newco, spetterà il compito di garantire continuità al management in quanto unico membro non dimissionario del precedente board, che contava sette consiglieri oltre al presidente e allo stesso ad.

Privatizzazione in Stallo approfondimento Cessione Ita Airways, trattativa tra Mef e Certares-Delta-Air France Nell’ultima assemblea straordinaria è stato cambiato lo statuto della compagnia per la revisione del numero di consiglieri, che ora potranno essere da un minimo di tre a un massimo di nove mentre oscillavano tra sette e undici. La mossa, spiega una nota dell’azienda, serve per iniziare ad “allineare” il cda verso la privatizzazione ma quest’ultimo resta un dossier piuttosto spinoso per il Governo Meloni. L’esecutivo ha infatti congelato la trattativa esclusiva per il passaggio della compagnia al fondo Certares creando una situazione di stallo che sembra destinata a protrarsi a lungo. Tanto da spingere il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini a dire che “sarebbe opportuno concludere la vendita entro fine anno altrimenti ci saranno altre centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere”.

Il confronto con i sindacati Intanto, sempre oggi, è in programma anche un incontro tra Ita e i sindacati di categoria. I temi sul tavolo riguardano le assunzioni e il recupero dei lavoratori attualmente in cassa integrazione, la futura alleanza e il piano industriale, oltra a un “adeguamento dei salari” perché giudicati dalle sigle “non più consoni agli standard europei ed internazionali, anche alla luce della ripresa del traffico aereo”.