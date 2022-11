Borsa Parigi supera quella di Londra: è la principale piazza in Europa

Economia

Bond, investire in obbligazioni: cosa sapere, vantaggi e svantaggi

L’inflazione sta condizionando anche il mercato finanziario: ne è un esempio il mercato dei titoli obbligazionari, che continua a vivere una lunga serie di mesi consecutivi di ribassi che comportano un inevitabile crollo del prezzo. Tra gli “inflation linked” e quelli tradizionali ecco quali asset scegliere, considerando che presto l’atteggiamento aggressivo delle banche centrali potrebbe finire

L’inflazione condiziona tutto. Erode il valore della moneta e manda in tilt molte decisioni di investimento. Proteggersi non è semplice, specie quando è già scoppiata. Un esempio è l’oro: considerato asset riserva di valore per eccellenza, si dimentica che lo è nel lungo periodo, mentre nel breve, quando le banche centrali si trovano a dover battagliare le impennate dell’inflazione a suon di rialzi dei tassi, soffre. Lo dimostra il 2022, che ne ha visto il valore scendere del 10/20%

GUARDARE I BOND PER CONOSCERE L’INFLAZIONE – Lo spiega Il Sole 24 Ore: per capire come funziona l’inflazione basta guardare i bond, che sono un’utile cartina tornasole. La prima regola è che prezzi e rendimenti vanno in direzione opposta. Nelle giornate in cui sui monitor di Borsa osserviamo il colore verde sui rendimenti delle obbligazioni che aumentano, vuol dire che gli investitori stanno vendendo, visto che si osserva parallelamente il crollo dei prezzi