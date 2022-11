Secondo il rapporto presentato da ActionAid e Cgil, nel 2020 l’Italia è il Paese europeo con il più alto numero di giovani dai 15 ai 34 anni che non lavorano (e non cercano lavoro), non studiano e non si formano. Le donne sono prevalenti con 1,7 milioni. L'incidenza raddoppia al Sud rispetto al Nord. Si rilevano preoccupanti disuguaglianze territoriali, di genere e di cittadinanza