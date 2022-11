Gomme invernali, quando scatta l'obbligo e come funziona

Una direttiva del 2013 prevede che si usino gli pneumatici adatti alla stagione fredda dal 15 novembre al 15 aprile. Prevista anche una deroga di un mese: si possono montare il 15 ottobre e tenere fino al 15 maggio. In realtà, la normativa lascia spazio ai gestori dei tratti stradali per chiedere l'utilizzo obbligatorio di queste gomme, quindi è bene controllare sempre dove si sta andando. Sanzioni pecuniarie per chi non è in regola e la decurtazione di tre punti sulla patente in caso di recidiva