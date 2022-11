1/10 ©IPA/Fotogramma

Il governo ha depositato un emendamento al decreto Aiuti ter, in discussione in commissione speciale alla Camera, per sbloccare i mutui con fondo di garanzia all'80% per una serie di categorie: dalle giovani coppie ai nuclei monogenitoriali con figli minori, fino ai residenti degli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e ai giovani under 36

GUARDA IL VIDEO: Dopo rialzo tassi BCE, effetti su mutui e risparmi