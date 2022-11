Isee, ipotesi riforma con rivalutazione immobili: cosa cambierebbe

7/10 ©Ansa

Fra le agevolazioni soggette a un limite Isee ci sono, per esempio: il bonus sociale, il bonus psicologo, l’assegno unico per i figli, il bonus casa under 36 e il reddito di cittadinanza. Il valore del reddito che dà diritto a queste agevolazioni non è però sempre lo stesso e viene fissato caso per caso