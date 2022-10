Gli Artigiani di Mestre hanno evidenziato come soltanto Parigi e Berlino abbiano stanziato più soldi di noi per alleviare gli effetti dei rincari energetici. Per sostenere famiglie e imprese adesso serviranno 20 miliardi di euro: l’unica soluzione possibile per il governo Meloni, che non vuole ricorrere allo scostamento di bilancio, è la riduzione della spesa pubblica, che però non appare semplice