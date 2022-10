7/8 ©Ansa

UN FONDO CHE NON AIUTA - Il fondo di indennizzo introdotto dal ministero del Turismo, infatti, ha funzionato soltanto per il 2021 e non è stato rifinanziato per il 2022. “È una vera beffa – ha dichiarato a La Repubblica Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia - perché nel momento in cui si poteva accedere al fondo, i voucher non erano ancora riscattabili. Invece è proprio ora che i consumatori chiedono il rimborso che agenzie e hotel potrebbero trovarsi in difficoltà e che il fondo governativo potrebbe venire in aiuto dei consumatori”

Bonus vacanze 2022, le iniziative delle Regioni