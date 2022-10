1/27 ©IPA/Fotogramma

Dhl, Hilton e Cisco sono le tre migliori multinazionali in cui lavorare al mondo. È il risultato dell’ultima classifica di Great Places to Work, stilata sulla base di un’indagine che ha coinvolto in tutto 14,8 milioni di lavoratori. Per entrare nella classifica, le società considerate devono essersi posizionate tra le eccellenze imprenditoriali in almeno cinque analisi nazionali - tra Africa, America, Asia, Australia, Nord America ed Europa – tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022

