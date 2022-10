I Comuni più ricchi d’Italia per le dichiarazioni dei redditi

La Lombardia che la fa da padrone quasi assoluto. E poi un po’ di Piemonte, qualche frammento di Liguria, Toscana, Abruzzo e Marche. Osservare la classifica dei primi 30 comuni per reddito Irpef pro capite vuol dire anche dare un’occhiata a come è distribuita la ricchezza in Italia.

E scoprire, per esempio, che il centro “più ricco”, secondo i dati del Ministero dell’economia e delle finanze è Basiglio, in provincia di Milano, dove i contribuenti in media dichiarano al fisco 44.684 euro a testa. Subito dietro, con 36.894 euro, Cusago, sempre nel milanese, e Torre Isola, ancora Lombardia ma dalle parti di Pavia (34.568 euro in media).