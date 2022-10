7/10 ©Getty

Poco o nulla è ancora trapelato, invece, sulle nuove previsioni della Banca Mondiale. Ma è sufficiente guardare alle ultime pubblicate dall’istituto, risalenti a giugno, per capire che una nuova limatura è tutt’altro che improbabile. Già in quell’occasione, l’organizzazione prevedeva una crescita globale in calo dal +5,7% del 2021 al +2,9% nel 2022 (al ribasso alla precedente stima di +4,1%), un dato che avrebbero dovuto trovare conferma anche nel 2023 e nel 2024 ma che rischia di peggiorare per via di un quadro complesso