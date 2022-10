Bonus, dai trasporti al taglio delle accise: gli aiuti in scadenza

8/8 ©IPA/Fotogramma

BONUS 150 EURO – Non va dimenticato che c’è anche il bonus una tantum di 150 euro per aiutare i cittadini a sopportare i costi delle bollette impazzite. Andrà direttamente in busta paga ai lavoratori dipendenti, che a novembre hanno avuto una retribuzione non superiore a 1.538 euro, e ai pensionati e lavoratori autonomi con redditi inferiori a 20mila euro lordi annui. Il contributo sociale interesserà una platea di 22 milioni di persone, e verrà erogato il contributo anche ai lavoratori stagionali che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate

