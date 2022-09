La Slovenia taglia il prezzo di benzina e diesel

Economia

Bonus carburante, ecco le nuove categorie alle quali è stato esteso

Novità in arrivo con il decreto Aiuti ter, di cui si attende conferma definitiva con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Alcuni settori avranno diritto a un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati per le attività, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati

Con il decreto Aiuti ter sono in arrivo numerose novità, tra le quali una riguardante l’acquisto di benzina e gasolio. Il testo è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 16 settembre 2022 e, per l’attuazione, si attende conferma definitiva con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale

Previsto un bonus carburante per le imprese agricole, agromeccaniche e della pesca a sostegno delle spese sostenute nel quarto trimestre 2022. La misura dà diritto a un credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina impiegati nei mezzi utilizzati per le attività, ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati