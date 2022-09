1/8 ©IPA/Fotogramma

Servono soltanto documenti economici per ottenere il bonus asilo nido. Per poter richiedere il beneficio non è necessario nessun attestato di frequenza dell’istituto da parte del bambino, bastano le fatture o le ricevute rilasciate al momento del pagamento. Serve allegare almeno un documento che confermi il pagamento di almeno una retta di frequenza. In caso di asili nido pubblici, invece, è necessaria la documentazione che attesti che il bambino sia stato iscritto al nido e sia stato inserito in graduatoria

