7/8 ©Ansa

Si potrà fare affidamento, ad esempio, sul bonus ristrutturazione, in vigore fino al 31 dicembre 2024. Tra i lavori che rientrano in questa detrazione del 50% per la ristrutturazione edilizia, infatti, ci sono anche quelli che interessano l’esterno degli edifici: come il rifacimento o la sostituzione di cornicioni, la riparazione o la sostituzione di davanzali, finestre o balconi, il rifacimento della facciata. C’è però un limite di spesa ammesso in detrazione: 96mila euro (per ciascuna unità immobiliare in caso di lavori in condominio)