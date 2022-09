1/8 ©LaPresse

Comprare un’automobile nuova è diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli. Attese infinite, listini aumentati, accessori introvabili a causa della mancanza di semiconduttori. Secondo Il Sole 24 Ore oggi servono sei mesi per acquistare un’auto nuova, a causa soprattutto della mancanza di semiconduttori per i chip, che significa doversi mettere pazientemente in lista di attesa

GUARDA IL VIDEO: Dal Comune di Milano incentivi per l'acquisto di auto elettriche o ibride: cosa sapere