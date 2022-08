5/10 ©IPA/Fotogramma

Come si legge sul portale dal quale si potrà inviare la domanda a partire dal 1° settembre, “il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo”. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Non è prevista una modalità di accesso alla piattaforma per fare la domanda per chi non ha SPID o CIE