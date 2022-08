Bollette, Assoutenti: stangata da 1.231 euro a famiglia

1/9 ©IPA/Fotogramma

Ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas, con la spesa per l'energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del 92,7%. I dati arrivano da Assoutenti, che ha realizzato uno studio sull'impatto dell'incremento delle tariffe energetiche per le tasche dei consumatori. Nel 2020 una famiglia media ha speso 785 per il gas, 542 euro per la luce, per un totale di 1.327 euro, analizza Assoutenti

GUARDA IL VIDEO: Caro bollette, al vaglio ipotesi separare prezzi gas-energia