1/9 ©IPA/Fotogramma

L’attuale Governo è al lavoro per valutare le risorse da usare per finanziare nuovi aiuti a imprese e famiglie, in difficoltà a causa del caro energia. Intanto, anche in vista delle elezioni, i partiti stanno facendo pressing affinché nuovi sostegni siano coperti con uno scostamento di bilancio. La linea del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro dell’Economia, Daniele Franco, è però chiara: no al ricorso a un aumento del deficit. Da Palazzo Chigi spiegano che "prima occorre trovare le risorse” e poi si possono prendere i relativi provvedimenti

GUARDA IL VIDEO: Caro bollette, al vaglio ipotesi separare prezzi gas-energia