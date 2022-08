4/10 ©Ansa

Anche per la Lega, che più si sta spendendo per modificarla, cambiare la legge Fornero rischia di essere difficilissimo: come nel 2018 al massimo si potrà operare una sorta di deroga, passando dalle precedenti “Quota 100” e “Quota 102” a “Quota 41”, che però non è una riforma, visto che non prevede la flessibilità strutturale in uscita, richiesta da molte lavoratrici e lavoratori che spesso non hanno contributi sufficienti per andare in pensione

Pensioni, le proposte dei partiti per l'anticipo