9/10 ©IPA/Fotogramma

Per i pensionati, invece, sono previsti due interventi: l’anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021; il riconoscimento in via transitoria di un incremento di due punti percentuali per ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023