Burocrazia, italiani perdono 238 ore l'anno per adempimenti fiscali

E i tempi di attesa in fila negli uffici pubblici si allungano, con l'innovazione tecnologica che non sembra aver migliorato la burocrazia. "Nel pieno della transizione digitale aumentano le difficoltà di relazione con gli uffici pubblici. La quota di cittadini in coda per oltre 20 minuti agli sportelli dell'anagrafe dei Comuni è del 28,4%, 11 punti in più rispetto al 17,4% di dieci anni prima. E anche in questo caso ad attendere più a lungo sono i residenti nel Mezzogiorno, con una quota del 31,8% in fila per più di 20 minuti per espletare pratiche all'anagrafe"

