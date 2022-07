3/10 ©IPA/Fotogramma

Nello specifico, le risorse saranno ripartite in 30 milioni di euro per il bando Brevetti+, 14 milioni di euro per Disegni+ e due milioni di euro per Marchi+

Le elezioni non “congelano” il Pnrr: a rischio una tranche di fondi per l’Italia