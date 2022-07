4/10 ©IPA/Fotogramma

All’interno del documento sono presenti tutte le ultime novità del settore. Un esempio sono le spese sanitarie: tamponi e test per il Sars-Cov-2 saranno deducibili come tali, al contrario dei cosiddetti tamponi “fai da te”, non comunicati tra i dispositivi medici, per cui sarà invece necessario avere a disposizione la documentazione che attesti la marcatura CE del prodotto

Bonus psicologo, ecco fino a quando si potrà richiederlo