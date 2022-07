1/10 ©IPA/Fotogramma

Si avvicina la data in cui il Bonus psicologo potrà essere richiesto dai cittadini. Entro il prossimo 27 luglio, l’Inps e il ministero della Salute comunicheranno il giorno a partire dal quale sarà possibile presentare le domande per avere il beneficio. Da quel momento si avranno a disposizione sessanta giorni di tempo per farne richiesta

