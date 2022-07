Borse, Milano a -1,5%. Lo spread tra Btp e Bund sale a 220 punti

La crisi di governo pesa sui mercati con Piazza Affari che scivola in avvio di seduta. Il differenziale tocca i 230 punti e poi scende: il rendimento del decennale italiano è al 3,5%, ma in mattinata aveva raggiunto il 3,57%, ben oltre quello del decennale greco (3,47%)

La crisi del governo Draghi si fa sentire sui mercati (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). La Borsa di Milano scivola in apertura con il primo indice Ftse Mib che cede il 2,02% a 20.918 punti, poi prosegue in netto calo con il Ftse Mib a -1,5% a 20.994 punti. Sotto pressione le banche con lo spread tra Btp e Bund: dopo aver toccato i 230 punti in avvio di seduta prosegue a 220 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,5%. In mattinata il tasso aveva raggiunto il 3,57%, ben oltre quello del decennale greco (3,47%).