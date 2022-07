Bce decide sui tassi, si va verso il primo rialzo da luglio 2011

La Banca Centrale Europea a breve varerà le modifiche, con un rialzo atteso tra 25.e 50 punti base. Nella due giorni di confronto Christine Lagarde deve trovare una sintesi tra falchi e colombe in uno scenario macroeconomico pieno di incertezze. Grande attesa anche sul nuovo strumento anti-spread che dovrà cercare di evitare tensioni finanziarie in Europa

La Banca Centrale Europea a breve dovrebbe varare il suo primo rialzo dei tassi dal luglio 2011. Le attese iniziali di una ministretta da 25 punti base non è del tutto scontata dopo che nelle ultime ore è sembrata prevalere la posizione dei falchi che puntano ad un rialzo fino a 50 punti. L'attenzione degli osservatori si concentra anche sul nuovo strumento anti-spread che dovrà cercare di evitare tensioni finanziarie in Europa.

La riunione della Bce viene considerata tra le più attese della storia. Nella due giorni di confronto, tocca a Christine Lagarde trovare la sintesi tra falchi e colombe in uno scenario macroeconomico pieno di incertezze. A Francoforte piomba inevitabilmente anche la questione politica italiana , che si interseca con il varo dello scudo anti-spread. I falchi interni alla Bce, infatti, mal digeriscono che lo strumento messo in campo possa diventare un paracadute per un eventuale aumento dello spread italiano. Nel prendere le decisioni la banca centrale europea dovrà considerare uno scenario complessivo complicato e incerto. Si va dall'inflazione annua dell'area euro balzata all'8,6% a giugno dall'8,1% di maggio, allo spettro di una recessione economica globale. Ci sono poi gli effetti della guerra in Ucraina con particolare attenzione allo shock energetico e la crescita della Germania, dopo le ultime stime del Fondo monetario internazionale, destinata a rallentare nel 2022 e il 2023, con il Pil previsto quest'anno a +1,2% e il prossimo a +0,8%.

Di quanto verranno alzati i tassi

vedi anche

Aumento tassi di interesse dei mutui: colpa dello spread, ecco perché

Sui mercati prende sempre più quota l'ipotesi che la Bce alzerà i tassi ben oltre i 25 punti con gli analisti pronti a scommettere in un aumento fino a 50 punti. Una situazione che sta creando una significativa volatilità dei mercati, in modo particolare legata alla mancanza di dettagli sullo scudo anti-spread. Tra gli analisti c'è chi scommette che un rialzo a sorpresa di 50 punti base potrebbe essere stato proposto come concessione ai falchi in cambio di un via libera allo scudo anti spread. Se così fosse, potrebbe essere una "buona notizia per i mercati. Francoforte ha sempre affermato di volersi muovere in un contesto "data dependent" e sui duplici principi di "gradualità e apertura a tutte le opzioni'". I mercati si aspettano dalla Bce un messaggio rassicurante sulla determinazione ad agire in modo rapido e incisivo.

Lo scudo anti-spread

L'attenzione si concentra sul Transmission protection mechanism (Tpm), ovvero lo scudo anti-spread. L'eventuale parto di un sistema ritenuto "poco forte" per scongiurare shock potrebbe mettere in allerta i mercati e rivelare una Bce poco credibile nella capacità di stabilizzare gli squilibri della periferia dell'Eurozona, Italia in primis.