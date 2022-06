Autostrade, da fine giugno possibili rincari dell'1,5% sui pedaggi

6/10 ©Ansa

Il caro energie e materiali, legato all’invasione della Russia in Ucraina, pesa invece sui numerosi cantieri che Autostrade per l'Italia ha in giro per il Paese. Tomasi ha detto che si tratta di "un problema serio: in questi primi sei mesi abbiamo avuto un incremento importante in termini di costi dei materiali che varia dal 20 al 30% mediamente, poi ci sono voci di prezzo con incrementi anche superiori"