2/10 ©Ansa

Non è ancora chiaro cosa succederà in futuro. C’è chi spinge per il rifinanziamento della misura, ma il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha mai nascosto di non vedere di buon occhio l’agevolazione così come è costruita al momento

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia