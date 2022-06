8/10 ©IPA/Fotogramma

In caso di ferie non godute le sanzioni amministrative per il datore di lavoro possono essere diverse a seconda del danno. Il livello base va da 120 a 720 euro ma sono possibili maggiorazioni da 480 a 1800 euro, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, oppure anche da 960 a 5400 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni